Сайт знакомств с собаками появился в Москве

В Москве появился сайт знакомств с собаками

Сайт знакомств с собаками запустили в поддержку московского приюта, передает телеканал Москва 24.

Авторы проекта опубликовали на сайте девять анкет от лица животных. Каждая анкета сопровождается видео, в котором собака рассказывает о себе и своих увлечениях.

Их озвучили Иван Дорн, Манижа, Варвара Шмыкова, Сергей Мезенцев, Данила Поперечный, блогер Дима Сыендук, Ольга Шелест и другие знаменитости.

В прошлом году в Великобритании для коров создали мобильное приложение для знакомств, напоминающее Tinder. Через приложение фермеры могут оценить внешние данные претендентов и их генетические показатели.

