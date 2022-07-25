В Минобороны предложили изменить правила прохода по Севморпути

Фото: structure.mil.ru

Министерство обороны предложило изменить правила прохода судов по Северному морскому пути. Об этом сообщает РБК.

Министерство предложило внести изменения в федеральный закон "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации". Действующие правила распространяются только на коммерческие суда, не контролируя военные и другие суда. При этом право мирного прохода для иностранных военных кораблей установлено законодательством лишь для территориального моря России.

Минобороны предложило дополнить действующий закон пунктом, в соответствии с которым иностранным военным и государственным судам позволят заходить во внутренние воды Северного морского пути по разрешению, которое запрашивают за 90 дней до предполагаемого захода. Проектом также предполагает, что иностранные подводные лодки должны следовать по Севморпути на поверхности и под своим флагом.

Согласно документам, власти смогут приостановить заход иностранных военных кораблей во внутренние морские воды Северного морского пути для обеспечения безопасности на определенный срок.

"Сохраняющаяся тенденция увеличению грузопотока транзитных морских перевозок по СМП в отсутствие эффективного правового механизма регулирования плавания иностранных кораблей и судов в акватории СМП не позволяет в полной мере обеспечить безопасность морского судоходства и военного мореплавания, а также принимать меры, направленные на обеспечение национальных интересов Российской Федерации в Арктическом регионе", – говорится в пояснительной записке.

Ранее Минобороны показало, как выполняет свои задачи ПВО Западного военного округа. На кадрах – боевая работа расчетов зенитной ракетной системы С-300. Эта система защищает воинские подразделения, а также объекты на земле от ударов крылатых и баллистических ракет. Бьют С-300 также по боевым самолетам и вертолетам.

