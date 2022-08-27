Захарова рассказала, в чем заключается суть американской дипломатии

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала интервью посла США в Японии Ричарда Эмануэля.

По ее словам, суть деятельности американских дипломатов за рубежом сводится к разжиганию очагов напряженности по всему миру.

Захарова отметила, что в интервью ряду изданий глава американского диппредставительства в Токио дал понять, "чем сейчас занимаются послы США по всему миру", а также раскрыл содержание инструкций, которые он и его коллеги получают из Госдепа.

Так, первым пунктом является продвижение коммерческой дипломатии по-американски.

"Речь идет о неприкрытой политизации и идеологизации прежде чисто товарно-денежных отношений. Цель – максимально разорвать экономические связи своих сателлитов с Китаем", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Она подчеркнула, что такая дипломатия подкрепляется принуждением и угрозами.

"Американец с гордостью заявляет, что японцы уже "готовы платить больше, чтобы избежать санкций и нестабильности", – написала она.

По словам официального представителя МИД РФ, речь идет о неприкрытой политизации и идеологизации.

"Вот и вся американская дипломатия сегодня ", – добавила она.

Ранее Захарова заявила, что США опозорились на весь мир, провалив объявленный ими же "крестовый поход" против России. По ее словам, Вашингтон всеми силами пытается скрыть тот факт, что Москва продолжает идти собственным путем, и делает все, чтобы не дать узнать об этом простым американцам. При этом руководство США в своем стремлении не брезгует нарушать поправку к Конституции, гарантирующую свободу слова.

До этого посольство РФ в США прокомментировало заявление официального представителя Госдепа Неда Прайса о том, что Россия становится изгоем. В дипмиссии отметили, что эти слова не выдерживают критики и вызваны они "воспаленным воображением" американских деятелей.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.