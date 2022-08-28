Новости последнего часа: природный пожар в Ростовской области ликвидирован

Август 2022 года стал самым жарким месяцем в Москве за 143 года метеонаблюдений, сообщили синоптики.

В МЧС России заявили, что природный пожар в Верхнедонском районе Ростовской области полностью ликвидирован.

Хоккеисты московского "Спартака" заняли третье место на Кубке мэра Москвы.

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