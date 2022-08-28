Пять мирных жителей пострадали в Энергодаре при обстреле ВСУ. Военнослужащие Украины обстреляли жилые районы, где расположена АЭС.

Уточняется, что было совершено 4 артиллерийских удара. Загорелись 15 машин. Об этом сообщили местные власти.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.