Финансовая поддержка боевых действий Киева со стороны Лондона иссякнет к концу года – СМИ

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Финансовая поддержка боевых действий Украины со стороны Британии иссякнет к концу года. Об этом пишет газета Times со ссылкой на источник в британском министерстве обороны.

В материале отмечается, что новому премьер-министру Британии предстоит решить, стоит ли финансировать Киев в то время, когда экономика страны находится в напряженной ситуации.

Ранее кандидат в премьер-министры Великобритании, глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс заявила, что энергетический кризис в Великобритании продлится несколько лет, решение проблем потребует резких мер со стороны правительства.

По словам Трасс, Великобритании необходимо возобновить разработку новых нефтегазовых месторождений в Северном море, а также ускорить темпы строительства АЭС. Кроме того, стране необходимо, по мнению Трасс, активнее переходить на возобновляемые источники энергии.

До этого премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, лидер Соединенных Штатов Джо Байден и канцлер ФРГ Олаф Шольц заявили, что продолжат оказывать поддержку Украине.

Кроме того, политики заявили о важности обеспечения безопасности ядерных объектов и обсудили прошедшие переговоры по обеспечению поездки специалистов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

