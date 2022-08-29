Россия нанесет смертельный удар ЕС, полностью перекрыв "Северный поток" – СМИ

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Россия нанесет Европе смертельный удар, если окончательно перекроет прокачку газа по трубопроводу "Северный поток". Таким мнением поделился аналитик Daily Express Тибо Спирле.
По словам эксперта по энергетической безопасности Валери Чоу, которого цитирует аналитик, полное закрытие "Северного потока – 1" может привести к истощению запасов газа в ЕС к началу января 2023 года.
Ранее в СМИ высказали предположение, что одна из турбин "Северного потока" застряла в Германии из-за действий России. По заявлению агентства, у РФ возникли проблемы с ее обратной транспортировкой. Тогда в СМИ предположили, что логистический процесс может затянуться на несколько дней или недель.
До этого стало известно, что мировые цены на газ резко пошли вверх на фоне сообщений о "Северном потоке". В "Газпроме" сообщили, что единственную турбину газопровода остановят 31 августа для ремонта. Период проведения работ обозначили как трое суток.
В компании добавили, что в период ремонта поставки газа будут временно остановлены. До уровня в 33 миллиона кубометров в сутки они будут восстановлены 2 сентября.
Также "Газпром" спрогнозировал цену на газ в Европе выше 4 000 долларов за кубометр зимой. При этом Ассоциация операторов газовой инфраструктуры отмечала, что на 14 августа запасы в европейских подземных хранилищах были восполнены на 48,6 миллиарда кубометров, а в целом ПХГ заполнены на 74,73%.
Мировые цены на газ выросли до 2,7 тыс долларов за кубометр
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