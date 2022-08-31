В "Газпроме" заявили, что Siemens негде ремонтировать турбины для "Северного потока"

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У компании Siemens практически нет возможности производить капитальный ремонт турбин для газопровода "Северный поток", заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Компания Siemens на сегодняшний день практически не имеет никакой возможности обеспечивать регулярные капитальные ремонты наших газоперекачивающих агрегатов. Компании Siemens просто-напросто эти работы проводить негде", – сообщил он в эфире телеканала "Россия 1".

Утром 31 августа операторы газотранспортных сетей сообщили о сокращении поставок газа по "Северному потоку" до нуля кубометров в час. По балтийской магистрали они прекратились с 04:00 по московскому времени. В принимающий газопровод Nel газ перестал поступать с 03:00.

Регламентные работы на единственном газоперекачивающем агрегате на компрессорной станции "Портовая" ведут специалисты "Газпрома" и Siemens. Ранее в "Газпроме" отмечали, что работа газопровода будет приостановлена до 3 сентября.

