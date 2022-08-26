Siemens не сможет продать турбинный бизнес "Интер РАО" – СМИ

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Готовящаяся сделка по продаже контрольной доли немецкой Siemens Energy в "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ) российской "Интер РАО" оказался под вопросом, сообщает "Коммерсант".

Уточняется, что правительство РФ предварительно включило Siemens Energy – "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ) и "Сименс Энергетика" в список компаний, сделки с долями иностранных акционеров которых запрещены.

По информации источника газеты, компании вели переговоры о сделке еще до того, как был издан указ президента, запрещающий акционерам из недружественных стран продажу долей в стратегических компаниях, энергетике и сервисе. Стороны спланировали заключить контракт в ближайшие недели.

Источник издания отметил, что "Интер РАО" уже просила правительство РФ исключить СТГТ из предварительного списка.

Ранее сообщалось, что Siemens Energy передала "Газпрому" экспортную лицензию Канады, позволяющую транспортировать и ремонтировать газовые турбины для "Северного потока" до конца 2024 года. В этот же день российская компания объявила об остановке эксплуатации еще одного двигателя Siemens на компрессорной станции "Портовая" из-за завершения срока межремонтной наработки до капремонта.

