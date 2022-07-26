Мосбиржа допустит нерезидентов из дружественных государств к торгам на фондовом рынке

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Мосбиржа намерена допустить нерезидентов из дружественных стран к торгам на фондовом и срочном рынках с 8 августа, сообщается на сайте торговой площадки.

Такую же возможность получат и нерезиденты, чьими конечными бенефициарами являются российские физические и юридические лица.

Уточняется, что для получения доступа к торгам банкам, брокерам, управляющим компаниям необходимо провести идентификацию клиентов и их контролирующих лиц, а также предоставить дополнительные сведения о клиентах при их регистрации. Так, в анкету клиента будет добавлено поле, заполнение которого обеспечит допуск к торгам на фондовом и срочном рынках торговой площадки.

Ранее сообщалось, что торги японской иеной приостанавливаются на валютном рынке Мосбиржи с 8 августа.

Иена не будет приниматься в качестве обеспечения по операциям. При этом исполнение обязательств по уже заключенным сделкам или сделкам, которые будут заключены до 5 августа, продолжится в обычном режиме.

