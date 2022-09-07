Чехия захотела снять вопрос об ограничении в ЕС цен на газ из России

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Председательствующая в Евросоюзе Чехия не хочет рассматривать введение потолка стоимости российского газа, сообщил глава Минпромторга страны Юзеф Сикела.

Чехия предпочитает снять этот вопрос с рассмотрения в Совете ЕС, поскольку это политический инструмент, а не решение энергетического кризиса.

9 сентября в Брюсселе пройдет внеочередное заседание министров стран ЕС, курирующих вопросы энергетики. Сикела заявил, что планирует обсудить разделение цен на электроэнергию и газ, налоговые изменения для производителей и дистрибьюторов энергии, а также квоты на выбросы.

Ранее экономист Алексей Зубец заявил, что страны G7 могут ввести лимит цен на российскую нефть, однако реализовать эту меру на практике будет очень сложно. По его словам, чтобы эта мера начала работать, инициатива "Большой семерки" должна получить поддержку лидеров всех государств Евросоюза. Однако, как напомнил Зубец, Венгрия уже отказалась присоединиться к новым санкциям.

Он отметил, что сокращение поставок нефти из России приведет к резкому повышению цен на сырье. По оценке Зубца, стоимость барреля нефти может подняться с 100 до 150 или 200 долларов за баррель. Эксперт добавил, что сокращение поставок нефти не нанесет существенный ущерб российскому бюджету. В то же время мировой рынок начнет испытывать серьезные трудности.