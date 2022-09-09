Германский импортер газа VNG решил запросить помощь у правительства

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Германский газовый импортер VNG запросил помощь у правительства ФРГ для покрытия убытков, возросших на фоне увеличения стоимости энергоносителей. Об этом сообщает ТАСС.

"VNG AG направит запрос (в министерство экономики ФРГ. – Прим. ред.) на принятие мер стабилизации (работы компании. – Прим. ред.). Причиной является невыполненные со стороны субпоставщиков обязательства и закупки газа по гораздо более высоким ценам", – говорится в заявлении VNG.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что пришло время ввести потолок цен на российский газ в Евросоюзе. По ее словам, ЕК планирует выступить с подобным предложением в ближайшее время. Она добавила, что европейским странам удалось заполнить газовые хранилища на 80%.

В свою очередь, глава немецкой энергетической компании Uniper Клаус-Дитер Маубах заявил, что ситуация с поставками газа в Европу продолжит ухудшаться. По его словам, потребителям придется нести бремя высоких цен на энергоресурсы и в последующие годы.