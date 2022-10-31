Трамп заявил, что США могут "скатиться в коммунизм"

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что, если бы ему вменяли такое количество обвинений, как якобы действующему главе Белого дома Джо Байдену, его бы ждала смертная казнь. Об этом сообщает Pravda.ru.

Трамп напомнил, что у администрации Байдена по-прежнему ничего на него нет.

"Если бы у меня было то, что было у Хантера и Джо, это был бы электрический стул. Должны вернуть его, и быстро. Следующая остановка – коммунизм!" – заявил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что не допустил бы конфликта на Украине в случае победы на президентских выборах.

По его мнению, Джо Байден привел Штаты к упадку, Америка стала слабеющим государством с рекордной инфляцией, ростом цен на топливо и потерей энергетической независимости.

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