ЕС окажет содействие при принятии Киевом решения о прекращении огня на Украине

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Евросоюз окажет содействие, если Киев примет решение о прекращении огня на Украине. Об этом заявил высокопоставленный европейский источник в Брюсселе.

В ЕС придерживаются мнения, что Украина должна самостоятельно прийти к данному решению.

"Военная логика не всегда совпадает с политической или дипломатической. Конфликты заканчиваются переговорами о мире, прекращением огня. Но я считаю, что мы на Западе полностью разделяем идею о том, что украинцы должны определить момент, а мы, несомненно, окажем содействие", – передает РИА Новости его слова.

Ранее первый зампред ЕК Валдис Домбровскис заявил, что Европейский союз не сможет предоставить Киеву три из девяти миллиардов евро, обещанных Еврокомиссией в качестве программной помощи в мае.

Он отметил, что к настоящему моменту Киев уже получил 3,5 миллиарда евро. При этом транш в 2,5 миллиарда евро, который будет предоставлен Украине до конца текущего месяца, станет последним в 2022 году.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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