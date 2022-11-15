В ГД высказались об условиях перемирия с Украиной

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В условиях перемирия, которые анонсировал Киев на саммите "Большой двадцатки", есть пункт, по которому сторонам будет сложно прийти к компромиссу. Об этом сообщила "Ленте.ру" замглавы комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Парламентарий подчеркнула, что РФ всегда была готова к перемирию, если на него пойдет украинская сторона. Однако, указала Журова, возвращение Крыма и других российских территорий в состав Украины невозможно.

"Крым уже давно Российская Федерация, с 2014 года, поэтому понятно, что уже невозможно, чтобы субъекты вернулись в состав Украины, поэтому получается замкнутый круг", – отметила Журова.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в ходе выступления на саммите G20 заявил, что возвращения к Минским соглашениям невозможно. Он отмечал, столица нуждается в новых гарантиях безопасности. Президент также выделил ряд требований, выполнение которых должно прекратить боевые действия.

До этого Зеленский определил условия для начала контактов с российской стороной. Он потребовал, в том числе восстановить территориальную целостность, уважать Устав ООН и возместить все убытки, нанесенные в ходе СВО.



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