В МИД РФ назвали неприемлемым требование вывести войска с Украины для начала переговоров

Фото: Агентство "Москва"/Роман Балаев

Требование западных стран о выводе российских войск для начала контактов с Украиной неприемлемо, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

"Такие условия неприемлемы. Наш президент неоднократно говорил о том, что мы готовы к переговорам, но эти переговоры, естественно, должны учитывать ситуацию на земле", – цитирует его РИА Новости.

Ранее помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан рекомендовал главе Украины Владимиру Зеленскому подумать о "реалистичных" позициях на переговорах с РФ. Он в том числе призвал Киев показать открытость к самой идее контактов.

До этого возглавлявший украинскую делегацию на мирных переговорах с Москвой депутат Верховной рады Давид Арахамия не исключил, что новый диалог России и Украины может произойти во второй половине следующего года.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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