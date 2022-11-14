Запад опасается, что поставляемое Киеву оружие может оказаться "не в тех руках" – СМИ

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Запад опасается, что поставляемое на Украину современное оружие в будущем может быть использовано против его же военных или гражданских лиц. Об этом заявил британский журналист Кон Кафлин.

"Опасения по поводу того, где может оказаться предоставленное Украине оружие превратили задачу вооружения киевских сил в деликатный вопрос", – написал он в своей статье для издания The Telegraph.

Одновременно с этим, указал автор публикации, Западу приходится предоставлять Киеву средства "для достижения победы". Кроме того, отметил журналист, к все большим поставкам западного оружия призывают и украинские чиновники, среди которых "растет отчаяние" относительно этого вопроса.

"Запад охотно желает предоставить Украине средства для достижения военных успехов. С другой стороны, он не хочет рисковать тем, что в какой-то момент в будущем его собственные военные силы <...> попадут под прицел оружия на основе западных технологий", – указал он.

Ранее Центральная криминальная полиция Финляндии сообщила, что оружие, поставляемое Киеву, попало к преступникам в стране. Как рассказал старший детектив Кристер Ольгрен, предназначенное для Украины вооружение также было обнаружено в Нидерландах, Швеции и Дании.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что поставляемое Киеву американское оружие будет расползаться по рукам преступников по всему миру. Он отметил, что это уже происходит, причем под "крышей" администрации и спецслужб США.

Страны Запада увеличили поставки оружия на Украину после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



США вновь начали отслеживать перемещение западного оружия на Украине – СМИ

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