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Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за принятие закона о СМИ.

Один из пользователей указал, что заблуждался на счет украинского лидера. По его словам, теперь он убедился, что Зеленский является очередным "коррумпированным политиком".

Еще одна пользовательница напомнила, что президенту Украины выделяют миллиарды долларов, которые идут на усиление цензуры. Другой человек потребовал возвращения средств, которые он якобы отдал Украине.

"Другими словами, никто не может осмелиться задать вопрос о местонахождении денег, отправленных на Украину", – сказал пользователь.

Другой человек выразил мнение, что Зеленский предал своих граждан. Еще один пользователь указал, что Вашингтон продолжает высылать президенту Украины "все больше денег".

Ранее сообщалось, что новый закон о СМИ наделяет представителей украинской власти правом штрафовать и закрывать любое СМИ, если им по какой-то причине не понравится их контент. Лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политический комментатор Франсуа Асселино назвал этот закон укрепляющим нацистскую диктатуру.



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