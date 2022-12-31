06:53Политика
Новый закон о медиа укрепляет неонацистскую диктатуру Зеленского – французский политик
Фото: president.gov.ua
Новый украинский закон о печати укрепляет нацистскую диктатуру Зеленского и противоречит европейской свободе слова. Об этом лидер французской партии "Народный республиканский союз" и политический комментатор Франсуа Асселино написал в своем Twitter .
"Зеленский укрепляет свою неонацистскую диктатуру. Даже европейская федерация журналистов возмущена!", – сообщил он.
Асселино уточняет, что представители европейской федерации журналистов заявляют о многочисленных положениях закона, противоречащих европейским ценностям. По его словам, союз журналистов Украины также высказывает недовольство новым законом, считая, что он представляет самую большую угрозу свободе слова в стране.
Новый украинский закон о прессе дает право представителям украинской власти штрафовать и закрывать любое СМИ, если им по какой-то причине не понравится их контент.
Ранее экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо охарактеризовал финансовую помощь Украине как ограбление Европы. Он назвал это "ограблением века".
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!