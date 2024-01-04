Фото: Министерство обороны РФ

Российская сторона резко нарастила наступательные возможности, что сделает предстоящий 2024-й год крайне тяжелым для Украины. Таким мнением поделился журналист издания UnHerd Арис Руссинос.

По его словам, западные страны обманули ожидания Киева, так как не смогли резко увеличить производство боеприпасов вопреки обещаниям. Так, огромные поставки оружия для украинских войск больше не повторяться, уверен обозреватель.

Руссинос также отметил, что на сегодняшний день Украина находится в крайне опасной ситуации и вынуждена мобилизовать 500 тысяч человек только для того, чтобы удержать оборону. Кроме того, призывники будут проявлять себя на поле боя намного хуже, чем добровольцы ВСУ.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что военные планы Украины потерпели фиаско, а киевский режим и его западных покровителей в ближайшее время ожидают самые плохие новости.

До этого немецкий корреспондент Кристоф Ваннер сообщил, что давление Вооруженных сил России на линии фронта на Украине не прекращается. Он добавил, что ВСУ несут большие потери, особенно это заметно на донецком направлении.

Путин заявил, что ВС РФ улучшают положение почти по всей линии соприкосновения