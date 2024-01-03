Удары ВСУ по Белгороду станут смертельными для Зеленского – СМИ

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Ударами ВСУ по Белгороду президент Украины Владимир Зеленский ухудшил ситуацию для своей страны. Об этом сообщает издание Asia Times.

"Зеленский делает ставку на то, что удары по российским городам усилят поддержку Запада. Это кажется маловероятным. Такие атаки могут привести к совершенно иным результатам для Украины и ее сторонников", – отмечается в сообщении.

Как подчеркнули авторы материала, после таких действий Киев может лишиться западной поддержки. В частности, обозреватели назвали нападение на Белгород ошибкой, которая может стать смертельной для Зеленского.

В субботу, 30 декабря, власти Белгорода сообщили, что ВСУ обстреляли центр города. Гладков призвал местных жителей спуститься в укрытие. В Белгороде также сработала сирена ракетной опасности.

В результате атаки погибли 25 человек. Общее число пострадавших в результате обстрела возросло до 109 человек, 45 из них остаются в медучреждениях областного центра, а 25 – федерального.

Владимиру Путину доложили о ситуации в регионе. СК России возбудил ряд уголовных дел в связи с ударами украинских военных.

Президент РФ назвал произошедшее террористическим актом. Как отметил Путин, обстрел Белгорода был целенаправленным ударом по гражданскому населению. Он подчеркнул, что Россия ответит Украине.

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