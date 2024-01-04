Войска РФ отразили контратаку ВСУ на купянском направлении

Фото: Министерство обороны РФ

Российские военнослужащие отразили контратаку украинских штурмовых групп в районе Синьковки на купянском направлении. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки войск "Запад" Сергея Зыбинского.

Так, украинские войска были вынуждены отойти в юго-западном направлении. Потери противника при этом составили до роты живой силы, отметил Зыбинский.

Кроме того, в районе населенного пункта Кринички расчет самоходной пушки 2С5 "Гиацинт-С" поразил САУ Krab, а в районе Коломичихи зенитно-ракетный комплекс "Тор" уничтожил разведывательный беспилотник "Фурия".

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская армия поразила военные объекты в Харьковской области и уничтожила пункты дислокации иностранных наемников и ангар с авиабоеприпасами.

До этого в военном ведомстве рассказали, что российские средства ПВО за сутки перехватили 8 ракет "Точка-У", 2 переделанные для стрельбы по наземным целям зенитные ракеты С-200 и 34 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и Vampire.