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03 января, 14:50

Политика

ПВО РФ за сутки перехватила 8 ракет "Точка-У" и 34 снаряда РСЗО – Минобороны РФ

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили 8 ракет "Точка-У", 2 переделанные для стрельбы по наземным целям зенитные ракеты С-200 и 34 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и Vampire. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Сообщается, что за прошедшие сутки российские ПВО также уничтожили 15 украинских беспилотников в Запорожской области, Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Херсонской области.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале сообщил, что утром 3 января над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны. На подлете к городу было сбито несколько воздушных целей. Кроме того, под обстрел ВСУ попало село Солоти Валуйского городского округа. Предварительно, пострадавших нет. В двух частных домах были выбиты окна и посечена крыша. Также была повреждена линия электропередачи.

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