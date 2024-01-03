ПВО РФ за сутки перехватила 8 ракет "Точка-У" и 34 снаряда РСЗО – Минобороны РФ

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили 8 ракет "Точка-У", 2 переделанные для стрельбы по наземным целям зенитные ракеты С-200 и 34 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и Vampire. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Сообщается, что за прошедшие сутки российские ПВО также уничтожили 15 украинских беспилотников в Запорожской области, Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Херсонской области.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале сообщил, что утром 3 января над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны. На подлете к городу было сбито несколько воздушных целей. Кроме того, под обстрел ВСУ попало село Солоти Валуйского городского округа. Предварительно, пострадавших нет. В двух частных домах были выбиты окна и посечена крыша. Также была повреждена линия электропередачи.