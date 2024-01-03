ВС РФ поразили пункты дислокации иностранных наемников в Харькове

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия поразила военные объекты в Харьковской области и уничтожила пункты дислокации иностранных наемников и ангар с авиабоеприпасами. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"В течение суток поражены ангар с авиационными боеприпасами, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68, пункты дислокации иностранных наемников", – уточнило ведомство.

Также за минувшие сутки ВС РФ нанесли поражение 89 артиллерийским подразделениям украинских войск, ликвидировали живую силу и боевую технику.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что подразделения ВС РФ полностью освободили населенный пункт Марьинка, расположенный возле Донецка. Позднее главком ВСУ Валерий Залужный признал потерю Марьинки, заявив, что украинская армия отошла из западных окраин города.

Залужный также заявил, что украинские войска могут полностью покинуть и Авдеевку через 2–3 месяца. Он отметил, что Украине не нужно зацикливаться и "устраивать какое-нибудь шоу вокруг конкретного населенного пункта".

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