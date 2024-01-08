ПВО РФ сбила два украинских беспилотника над Брянской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские системы ПВО сбили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, попытка атаки была пресечена в 17:00 по московскому времени.

Как уточнил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз, пострадавших и разрушений не зафиксировали. Оперативные службы работают на месте.

Ранее Богомаз рассказал, что Вооруженные силы Украины обстреляли село Лемешовка Севского района. По его словам, никто не пострадал. Он также уточнил, что украинская армия выпустила более 10 снарядов по мирным объектам.

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