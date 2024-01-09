09 января, 17:55Происшествия
Взрывная волна после падения БПЛА выбила стекла в доме в Орле
Фото: телеграм-канал "Подъём"
В результате падения БПЛА в Орловской области один из многоэтажных домов получил существенный ущерб – взрывная волна выбила стекла. Об этом мэр города Орла Юрий Парахин написал в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что два беспилотных летательных аппарата упали территории города Орла, еще один – в Орловском муниципальном округе. На территории происшествия работают оперативные службы силового блока, поделился мэр.
"В администрации Орла создана комиссия по ЧС, которая вместе с управляющей компанией и специалистами теруправления занимается восстановлением повреждений и находится в постоянном контакте с жильцами. Им в случае необходимости предложено разместиться на ПВР", – написал Парахин.
Днем 9 января два дрона рухнули на объекты топливно-энергетического комплекса в Орле. Позже губернатор региона Андрей Клычков уточнил, что в результате происшествия травмы получили три человека.
Их состояние оценивается как средней тяжести, поделился он. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.
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