Взрывная волна после падения БПЛА выбила стекла в доме в Орле

Фото: телеграм-канал "Подъём"

В результате падения БПЛА в Орловской области один из многоэтажных домов получил существенный ущерб – взрывная волна выбила стекла. Об этом мэр города Орла Юрий Парахин написал в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что два беспилотных летательных аппарата упали территории города Орла, еще один – в Орловском муниципальном округе. На территории происшествия работают оперативные службы силового блока, поделился мэр.

"В администрации Орла создана комиссия по ЧС, которая вместе с управляющей компанией и специалистами теруправления занимается восстановлением повреждений и находится в постоянном контакте с жильцами. Им в случае необходимости предложено разместиться на ПВР", – написал Парахин.

Днем 9 января два дрона рухнули на объекты топливно-энергетического комплекса в Орле. Позже губернатор региона Андрей Клычков уточнил, что в результате происшествия травмы получили три человека.



Их состояние оценивается как средней тяжести, поделился он. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

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