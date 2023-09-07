07 сентября, 21:53Происшествия
Административное здание загорелось в результате атаки украинского БПЛА на Брянск
Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"
Украинские военные совершили атаку на промышленный объект в Брянске при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА), в результате чего произошло возгорание в административном здании. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз
"Украинскими террористами с помощью БПЛА совершена атака на промышленный объект города Брянска", – написал он в своем телеграм-канале.
Богомаз добавил, что пострадавших среди мирных жителей нет, на месте происшествия работают пожарные, а также оперативные и экстренные службы.
Ранее Богомаз сообщал, что силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) смогли подавить украинский беспилотник над Брянском, после чего БПЛА упал рядом с железнодорожными путями у вокзала Брянск I.
В результате произошедшего никто не пострадал, разрушений инфраструктуре нанесено не было, подчеркнул он.
Позже Минобороны РФ заявляло о перехвате украинского беспилотника над Брянской областью, это произошло 7 сентября примерно в 17:30 по московскому времени. В ведомстве добавили, что БПЛА был самолетного типа.
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