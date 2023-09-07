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07 сентября, 18:00

Происшествия

Силы РЭБ подавили беспилотник над Брянском

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы РЭБ пресекли очередную атаку украинской армии, подавив над Брянском беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По его словам, БПЛА упал в районе железнодорожного полотна вокзала Брянск I. Никто не пострадал. Разрушений также нет. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Ранее стало известно, что обломки сбитого российской системой ПВО беспилотника повредили витражное остекление в зале ожидания железнодорожного вокзала Брянск-Орловский.

Как отметили в РЖД, обошлось без пострадавших. Правоохранители оперативно эвакуировали пассажиров.

Привокзальная площадь и вокзал для пассажиров на период проведения следственных действий закрывались. Однако граждане могли пройти на платформы через Волгоградский переулок. Вокзал уже вернулся к обычному режиму работы.

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