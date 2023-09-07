07 сентября, 11:07Происшествия
Вокзал Брянск-Орловский возобновил работу после падения обломков беспилотника
Фото: телеграм-канал SHOT
Вокзал Брянск-Орловский вернулся к обычному режиму работы после падения обломков беспилотника. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале МЖД.
"В 10:35 после завершения следственных мероприятий и уборки зала ожидания вокзал Брянск-Орловский полностью открыт для пассажиров", – говорится в публикации.
В сообщении также уточнили, что инцидент не отразился на графике движения поездов.
Ранее стало известно, что обломки сбитого российской системой ПВО беспилотника повредили витражное остекление в зале ожидания железнодорожного вокзала Брянск-Орловский.
Как отметили в РЖД, обошлось без пострадавших. Правоохранители оперативно эвакуировали пассажиров.
Привокзальная площадь и вокзал для пассажиров на период проведения следственных действий закрывались. Однако граждане могли пройти на платформы через Волгоградский переулок.
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