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07 сентября, 11:07

Происшествия

Вокзал Брянск-Орловский возобновил работу после падения обломков беспилотника

Фото: телеграм-канал SHOT

Вокзал Брянск-Орловский вернулся к обычному режиму работы после падения обломков беспилотника. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале МЖД.

"В 10:35 после завершения следственных мероприятий и уборки зала ожидания вокзал Брянск-Орловский полностью открыт для пассажиров", – говорится в публикации.

В сообщении также уточнили, что инцидент не отразился на графике движения поездов.

Ранее стало известно, что обломки сбитого российской системой ПВО беспилотника повредили витражное остекление в зале ожидания железнодорожного вокзала Брянск-Орловский.

Как отметили в РЖД, обошлось без пострадавших. Правоохранители оперативно эвакуировали пассажиров.

Привокзальная площадь и вокзал для пассажиров на период проведения следственных действий закрывались. Однако граждане могли пройти на платформы через Волгоградский переулок.

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