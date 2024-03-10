10 марта, 18:38Происшествия
В аэропорту "Пулково" сняли ограничения
Фото: depositphotos/Feverpitch
Ограничения на работу аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге сняли. Об этом сообщили в Росавиации.
Снятие ограничений произошло в 18:22. На данный момент, по информации пресс-службы, аэропорт работает штатно.
"За время действия ограничений (с 17:00) на запасные аэродромы ушли три рейса", – уточнили в Росавиации.
Ранее стало известно, что в аэропорту "Пулково" введены ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. По информации Росавиации, экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы воздушной гавани предпринимали все необходимые меры, чтобы обезопасить полет гражданских судов.
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