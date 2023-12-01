Шойгу анонсировал стратегические учения "Океан-2024"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Стратегические учения "Океан" проведут в следующем году, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во время совещания с руководящим составом ВС России. Его слова приводит РИА Новости.

Глава оборонного ведомства отметил, что в 2024 году с целью боевой подготовки планируется провести ряд учений.

"Порядка 20 из них – с участием подразделений иностранных государств, в том числе четыре – в рамках ОДКБ и ШОС. Итоговым станет стратегическое командно-штабное учение "Океан-2024" с привлечением всех видов вооруженных сил", – уточнил он.

Шойгу объяснил, что такие мероприятия направлены на защиту интересов России и необходимы для отработки навыков оперативного реагирования на изменения военно-политической обстановки.

Ранее начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров рассказал, что плановые учения ОДКБ в 2024 году пройдут в Казахстане, Киргизии и Таджикистане.

По его словам, в следующем году упор будет сделан на Центрально-Азиатский регион коллективной безопасности. Так, в Кыргызстане планируется учение с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ, в Казахстане – с миротворческими силами и с коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона в Таджикистане.



Морпехи ТОФ отработали высадку на побережье и провели боевые стрельбы