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Плановые учения ОДКБ в 2024 году пройдут в Казахстане, Киргизии и Таджикистане. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Анатолия Сидорова.

Он подчеркнул, что в следующем году упор будет сделан на Центрально-Азиатский регион коллективной безопасности. Так, в Кыргызстане планируется учение с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ, в Казахстане – с миротворческими силами и с коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона в Таджикистане.

Сроки и полигоны Сидоров не назвал, отметив, что еще рано об этом говорить. Консультации по этому поводу начнутся в декабре.

Ранее Минобороны Армении проинформировало ОДКБ о нецелесообразности проведения в стране учений организации.

После этого пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович заявил о проработке вариантов проведения в 2023 году совместных учений не на территории Армении, а в других странах, которые являются членами организации.

Позднее совместное оперативно-стратегическое учение "Боевое братство – 2023" состоялось в Белоруссии с 1 по 6 сентября. На учениях использовали полигоны и участки местности Брестской, Гродненской и Минской областей.

Заседание ОДКБ началось в Ново-Огареве