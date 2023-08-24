Учение ОДКБ "Боевое братство – 2023" пройдет в Белоруссии с 1 по 6 сентября

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Совместное оперативно-стратегическое учение "Боевое братство – 2023" состоится в Белоруссии с 1 по 6 сентября, сообщается в телеграм-канале белорусского министерства обороны.

"В общем замысле учения "Боевое братство – 2023" спланированы совместные и специальные учения, объединяющие подготовку различных компонентов войск (Коллективных сил) ОДКБ", – говорится в сообщении.

В министерстве поделились, что на учениях используют полигоны и участки местности Брестской, Гродненской и Минской областей. Воинские контингенты, которые будут в них участвовать, начнут перебазироваться в Белоруссию с 25 августа.

Мероприятия предполагают совместное учение с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2023". Участники отработают задачи по применению сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ.

В Минобороны добавили, что также состоится учение с силами и средствами разведки вооруженных сил государств – членов ОДКБ "Поиск-2023" и учение с силами материально-технического обеспечения войск (Коллективных сил) ОДКБ "Эшелон-2023".

Ранее сообщалось, что учреждения совместной подготовки бойцов России и Белоруссии могут быть организованы почти для всех видов войск. По словам директора второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексея Полищука, сроки размещения военных объектов РФ в Барановичах и Вилейке продлены на 25 лет.

В Союзном государстве создана эффективная система обороны – Лукашенко