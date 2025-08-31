Ушаков сообщил о запланированной встрече Путина с премьером Словакии

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Помощник президента РФ Юрий Ушаков в разговоре с корреспондентом кремлевского пула Александром Юнашевым анонсировал встречу Владимира Путина с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Журналист опубликовал отрывок беседы в своем телеграм-канале.

Кроме того, Ушаков рассказал, что Путин пока не контактировал с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Однако, по его словам, члены российской делегации уже общались с азербайджанскими коллегами.

Помощник президента РФ, отвечая на вопрос, поздоровались ли Путин и Алиев, заявил, что "все друг с другом здороваются".

Путин прибыл в Китай в рамках рабочего визита 31 августа. Там он будет находиться до 3 сентября. Планируется, что президент посетит Тяньцзинь и Пекин.

В Тяньцзине пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В Пекине Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут российско-китайские переговоры, в рамках которых обсудят аспекты двусторонней повестки, в том числе взаимодействие в сфере политики и безопасности, а также экономические и культурно-гуманитарные связи.

Помимо этого, в Китае запланированы мероприятия по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией. Помимо российского лидера и председателя КНР, в торжествах примут участие более 20 иностранных лидеров.

