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Общество

08:39

Более 137 тысяч детей родились в столице в 2019 году

общество город дети

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице в прошлом году родилось более 137 тысяч детей. Среди зарегистрированных малышей есть двойни, тройни и четверни, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"В прошлом году в московских ЗАГСах зарегистрировали 137 тысяч 355 актов о рождении. Это более чем на 3,5 тысячи малышей больше, чем в 2018 году. Из них – 70 тысяч 672 (51,5%) мальчики и 66 тысяч 683 (48,5%) девочки", – говорится в сообщении.

Как уточняется, больше всего детей родилось летом – в июле и августе на свет появилось более 13 тысяч малышей.

По словам заммэра столицы Анастасии Раковой, в столице рождаемость превышает уровень смертности: в 2019 году прирост составил более 13% по сравнению с 2018 годом.

"В столичной системе здравоохранения уделяется большое внимание здоровью будущих мам и малышей. Так, в Москве изменилась система родовспоможения. Раньше женские консультации были частью городских поликлиник. Теперь они стали подразделениями родильных домов и многопрофильных больниц, врачи этих медучреждений могут вместе вести пациентку на протяжении всей беременности. Таким образом, в столице появилась акушерская сеть, где беременные получают помощь кардиологов, гематологов, эндокринологов и других врачей", – приводятся в сообщении слова Раковой.

Специалист по акушерству и гинекологии столичного Депздрава Антон Оленев ранее рассказал, что в 2019 году 3,5 тысячи новорожденных появились на свет в Москве после проведения экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). По его словам, по сравнению с 2017 годом количество таких малышей в столице увеличилось.

Он уточнил, что сейчас в Москве практически любая пара с диагнозом "бесплодие" может пройти ЭКО по ОМС в одной из 39 клиник города. Полный список медорганизаций приведен на сайте Депздрава.

Ранее Оленев рассказал, что более половины женщин в Москве рожают первого ребенка после 30 лет. При этом он подчеркнул, что материнство и грудное вскармливание являются профилактикой многих заболеваний и увеличивают продолжительность жизни.

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