Вирусолог спрогнозировал сроки снижения числа заражений COVID-19 в России

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Стало известно, когда в России начнет снижаться число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом рассказал доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.

По его словам, в России ситуация с коронавирусом стабилизируется и приближается к плато.

"Я думаю, что у нас идет некоторая стабилизация. Мы не рвемся в безоблачную высь с этими заболеваниями, с частотой заболеваний, и где-то примерно мы близко к плато", – поделился мнением Альтштейн.

При этом эксперт назвал последние дни "неблагоприятными" из-за большого числа выявленных заражений. Он отметил, что за прошедшую неделю число инфицированных "немножко падает, немножко повышается".

"Я думаю, что через пару недель, наверное, мы будем наблюдать и снижение", - заверил вирусолог в интервью РИА Новости.

Ранее Альтштейн объяснил особенности коронавирусной инфекции. Он заявлял, что COVID-19 опасен скрытой инфекцией хронического типа.

По актуальным данным, за последние сутки в России выявлено 6 198 случаев заражения COVID-19. При этом у 2 693 человек не имелось симптомов болезни.