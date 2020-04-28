Вирусолог спрогнозировал сроки снижения числа заражений COVID-19 в России

04:12
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Стало известно, когда в России начнет снижаться число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом рассказал доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.
По его словам, в России ситуация с коронавирусом стабилизируется и приближается к плато.
"Я думаю, что у нас идет некоторая стабилизация. Мы не рвемся в безоблачную высь с этими заболеваниями, с частотой заболеваний, и где-то примерно мы близко к плато", – поделился мнением Альтштейн.
При этом эксперт назвал последние дни "неблагоприятными" из-за большого числа выявленных заражений. Он отметил, что за прошедшую неделю число инфицированных "немножко падает, немножко повышается".
"Я думаю, что через пару недель, наверное, мы будем наблюдать и снижение", - заверил вирусолог в интервью РИА Новости.
Ранее Альтштейн объяснил особенности коронавирусной инфекции. Он заявлял, что COVID-19 опасен скрытой инфекцией хронического типа.
По актуальным данным, за последние сутки в России выявлено 6 198 случаев заражения COVID-19. При этом у 2 693 человек не имелось симптомов болезни.
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