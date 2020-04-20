Вирусолог объяснил особенности коронавирусной инфекции

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Вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что заражение коронавирусом приносит в организм скрытую инфекцию хронического типа. Об этом сообщает ИА "НСН".

"Это коронавирус. Этим он отличается от других вирусов. Я не думаю, что мы имеем дело с чем-то неведомым. Коронавирусы широко распространены в животном мире. Они дают скрытую инфекцию хронического типа", – заявил эксперт.

По словам Альтштейна, большинство респираторных вирусов не действуют в подобном ключе. Он также объяснил, что для исследования необходимы тест-системы на выявление антител.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что диагноз "коронавирусная инфекция" может быть поставлен без лабораторного подтверждения. Основанием в таком случае станет клиническая картина.

