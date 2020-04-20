РФ занимает 2-е место по числу тестирований на коронавирус в мире

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Россия занимает второе место по числу тестирований на коронавирус в мире, говорится в докладе вице-премьера Татьяны Голиковой о ситуации с COVID-19 перед Владимиром Путиным.
По ее словам, регионы отстают от Москвы и Подмосковья по темпам роста числа инфицированных коронавирусом на 2–3 недели. В целом по стране число зарегистрированных случаев коронавируса составляет 47 121.
Голикова отметила, что сейчас в регионах выявлено 15 530 случаев инфицирования COVID-19.
"Но на что хотела бы обратить внимание, рост в 54 регионах страны выше, чем тот, который в среднем сложился по РФ", – заключила она.
Сергей Собянин ранее заявил, что в столице удалось предотвратить взрывной рост заболеваемости коронавирусом. Глава города отметил, что число заражений COVID-19 растет, однако рост происходит не в геометрической прогрессии.
Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 26 350 случаев коронавируса. За последние сутки в России зарегистрировали 4 268 случаев коронавирусной инфекции, таким образом, число инфицированных в стране увеличилось до 47 121.
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