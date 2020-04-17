Медики назвали скрытый фактор, ведущий к тяжелому течению коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Научные специалисты допускают, что различное воздействие на людей коронавируса может быть связано с генетическими особенностями пациентов. Эксперты напомнили, что у некоторых людей могут отсутствовать симптомы, передает Le Monde.
Как утверждает педиатр и иммунолог Жан-Лоран Казанова, уровень устойчивости к инфекционным заболеваниям объясняется генетикой.
"При заражении SARS-CoV-2 имеются редкие случаи тяжелых форм заболевания, вплоть до смерти у детей, подростков или взрослых, которые здоровы и молоды", – обращает внимание врач.
В частности, у относительно молодых и здоровых пациентов имеется генетическая предрасположенность, которая никак не сказывается до взаимодействия с вирусом, предупреждает иммунолог.
В настоящий момент ученые занимаются изучением данных пациентов в возрасте до 50 лет без хронических заболеваний. Они уверены, что нужно выявлять подобные вариации генома.
Согласно последним сведениям, в РФ за сутки было выявлено 4070 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране зарегистрировано 32 008 заболевших. Известно, что 2590 пациентов смогли побороть болезнь, 273 человека скончались.
Ранее врач спрогнозировал пик коронавируса в РФ на июнь – июль.
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