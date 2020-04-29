В ВОЗ допустили снижение ограничительных мер в РФ через две недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Ослабление ограничительных мер по противодействию распространению коронавируса в России будет возможно, если в течение двух недель закрепится тенденция к сокращению темпов роста числа зараженных, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
"Я очень рада, что последние 10 дней мы наблюдаем снижение темпа роста, а сегодня в Москве мы увидели значительное снижение случаев заражения", – цитирует ТАСС Вуйнович, принявшую участие в круглом столе на тему "Распознать и победить COVID-19: тактики диагностики и обеспечение доступности лечения".
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил, что меры самоизоляции повлияли на структуру заболеваемости населения, люди стали более осторожными и это помогает системе здравоохранения. Также министр обратил внимание на улучшение ситуации со снабжением медработников средствами индивидуальной защиты.
За последние сутки в РФ подтвердили 5 841 случай заражения коронавирусом. Клинических проявлений не было у 2 624 человек, или 44,9%. Всего в России зарегистрировали 99 399 случаев COVID-19.
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