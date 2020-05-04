В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России распространение коронавируса идет внутри городов, основным путем передачи COVID-19 является местное распространение вторичных и третичных случаев. Об этом сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.

"Сейчас уже другая фаза развития эпидемического процесса – идет местное распространение вторичных и третичных случаев, которая говорит о множественных сформировавшихся источниках инфекции", – пояснил эпидемиолог в беседе с "Российской газетой".

Брико подчеркнул, что "коварство" коронавирусной инфекции заключается в том, что ее инкубационный период длится от двух до 20 дней. Он пояснил, что часть вернувшихся из-за границы туристов заболеют спустя какое-то время после возвращения домой.

По словам Брико, властям сначала нужно было предупредить завоз туристов и выявить больных среди приезжающих в страну. Сейчас, как считает специалист, всех инфицированных выявить уже невозможно.

Эпидемиолог отметил, что наиболее активно коронавирус распространяется при тесных контактах родственников и в местах с большим скоплением людей. Он добавил, что также увеличивается число заболевших в медучреждениях, в престарелых домах, воинских организациях и другие подобных учреждениях.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что говорить о полном прекращении распространения коронавируса пока невозможно вне зависимости от принятых мер. По ее словам, риски возникновения новых очагов заражения остаются.

Попова высказала мнение о том, что ограничения можно будет ослабить после 12 мая. Однако это будет актуально при условии их соблюдения в период майских праздников, уточнила глава ведомства. Попова не исключила, что при негативном развитии событий действие мер могут продлить до июня.

По России за последние сутки зарегистрирован 10 581 случай COVID-19. Итого в стране 145 268 случаев COVID-19 в 85 регионах, выписано за все время 18 095 человек, скончались 1 356.

