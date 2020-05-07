Путин заявил о необходимости анализа всех санитарных мер после пандемии коронавируса

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После спада пандемии коронавируса понадобится серьезный анализ санитарных, профилактических мер во всех отраслях, в том числе и на транспорте, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития транспорта в режиме видеоконференции.

Президент РФ обратил внимание федеральных ведомств на то, что в этом вопросе нельзя "перегнуть палку, задавить бизнес формальными, избыточными, а порой бессмысленными требованиями".

"Важно, чтобы они были соразмерны рискам и, главное, реально служили защите здоровья и безопасности граждан. Это всегда должно быть у нас на первом плане", – сказал глава государства.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в Москве вводится масочный режим – в общественном транспорте с 12 мая будет обязательным ношение масок и перчаток. При этом система цифровых пропусков для передвижения по Москве сохранится.