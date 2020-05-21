Авиаперевозчики попросили отменить антивирусное заполнение самолетов

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Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к главе Минтранса Евгению Дитриху с просьбой отменить рекомендации Роспотребнадзора о рассадке пассажиров в салоне самолета, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Как отмечается, из-за пандемии COVID-19 ведомство указало, что временно продавать билеты можно только на 50% мест в салоне. Авиаперевозчики считают такую меру избыточной и опасаются, что это приведет к резкому скачку цен на билеты.
Роспотребнадзор выпустил методические рекомендации, согласно которым загрузка самолетов не должна будет превышать 50% для обеспечения социальной дистанции. Рассадка пассажиров вблизи друг друга, в том числе относительно одного ряда впереди и одного ряда позади посадочного места, исключена.
Глава ведомства полагает, что возможность летнего отдыха в России в 2020 году будет зависеть от ситуации с коронавирусом в ближайшие две недели. По ее мнению, на внутренний турсезон пока что можно только надеяться.
Руководитель Ростуризма Зарина Догузова говорила, что после снятия ограничений санаторно-курортные учреждения и коттеджи с отдельным размещением могут открыться первыми внутри страны. Она также упомянула парк-отели и гостиницы с отдельно выделенными кухнями, в которых нет необходимости спускаться в общий ресторан.
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