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Общество

27 мая, 12:35

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Эксперты объяснили, почему не получится выехать за границу этим летом

"Мой дом – моя крепость": почему в этом году летом лучше остаться в России
общество туризм безопасность

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал россиян не планировать этим летом отдых за рубежом. Объясняем, почему в текущих условиях практически невозможно выехать за границу и чем рискуют те, кто захочет попасть в другие страны транзитным путем.

Риск заражения коронавирусом остается

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

С призывом провести нынешний сезон на территории России Михаил Мишустин обратился к россиянам 25 мая. По словам премьер-министра, такой отдых будет более безопасным.

Да, в борьбе с распространением коронавирусной инфекции достигнуты определенные успехи, но мы помним, что коронавирусная инфекция была ввезена из-за границы, поэтому мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж.
Михаил Мишустин
премьер-министр РФ

С 1 июня в России начинают поэтапно снимать ограничения для внутреннего туризма. Сначала откроются санатории с медицинской лицензией, позже планируется возобновить работу отелей, курортов и пляжей. Сейчас разрабатываются правила функционирования таких мест отдыха в условиях текущей эпидемиологической обстановки.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, планируя отпуск этим летом, нужно исходить из того факта, что риск заражения коронавирусом не ушел. "На сегодняшний день, планируя дальнейшие три месяца, для кого-то отпускные месяцы, нужно исходить из того, что этот риск остается", – подчеркнула Попова.

Авиасообщение закрыто, посольства пока не работают

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

"Организовать выезд за рубеж сейчас затруднительно, потому что нет прямого международного воздушного сообщения. Пока не работают посольства и консульства, невозможно получить визы", – рассказал в диалоге с Москвой 24 вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

На сегодняшний день закрыто не только прямое сообщение, но и возможность следовать транзитом через некоторые страны. По словам Горина, несмотря на то что авиация постепенно начинает восстанавливаться, уровень международного воздушного и внутреннего сообщения составляет всего 10% от прошлых объемов перевозки. "Это говорит о том, что воздушное сообщение во всех странах мира еще очень ограничено. В такой ситуации надо учитывать все риски", – отметил эксперт.

У нас есть рекомендации Ростуризма для туроператоров от 19 марта 2020 года воздержаться от поездок до нормализации ситуации с пандемией, они действуют по настоящее время. В сегменте организованного туризма мы сейчас ждем поэтапного снятия ограничений по России.
Дмитрий Горин
вице-президент Ассоциации туроператоров России

Важно помнить, что в большинстве стран еще не отменены обязательные карантинные мероприятия и до сих пор закрыты границы. Многие государства (в особенности страны ЕС) не разрешают въезд по туристической визе, даже если она была оформлена до пандемии. Если каким-то транзитным способом человеку все же удастся попасть за рубеж, то во многих странах ему придется пройти двухнедельный карантин.

Также остается вероятность заразиться коронавирусом в других странах, и в условиях пандемии медицинская страховка не покроет лечение этого заболевания. Об этом Москве 24 рассказала заместитель начальника управления страхования путешествующих СПАО "Ингосстрах" Лариса Антонова.

Стандартный полис выезжающего за рубеж (ВЗР), безусловно, предусматривает покрытие случаев заболевания или инфицирования за рубежом. Но в связи с объявлением ВОЗ пандемии коронавируса это заболевание не входит в страховое покрытие.
Лариса Антонова
заместитель начальника управления страхования путешествующих СПАО "Ингосстрах"

Россияне до сих пор не могут вернуться домой

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Светлая надежда россиян отдохнуть на летних курортах ложно подкрепилась тем, что часть авиакомпаний поставили в расписание рейсы в другие страны. Однако, по словам Дмитрия Горина, это техническое бронирование в случае открытия международного воздушного сообщения. Финальные решения будут приниматься в зависимости от развития ситуации и официальных рекомендаций.

Не стоит забывать, что из-за закрытого воздушного сообщения и закрытых границ до сих пор еще не разрешены вывозные рейсы россиян из этих стран. "Такие рейсы выполняются уже с марта, и до сих пор десятки тысяч человек их ожидают", – сообщил вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

Мы уже вывезли 163 тысячи организованных туристов. При этом после временного закрытия воздушного сообщения заявления на возвращение на родину подало порядка 30 тысяч человек, и это число не уменьшается.
Дмитрий Горин
вице-президент Ассоциации туроператоров России

Так, почти два десятка россиян не могли вылететь из Республики Фиджи с середины марта. Вернуть их с двумя пересадками в Австралии и Италии удалось только на днях.

Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко в диалоге с Москвой 24 рассказал, с какими колоссальными сложностями пришлось столкнуться при возвращении российских граждан из разных стран в условиях пандемии.

Не всегда решение каких-то вопросов зависело непосредственно от российской стороны. Мы знаем много случаев, когда вторая сторона просто закрывала свою границу на любой въезд-выезд и российские граждане стояли перед дверями аэропортов, не могли улететь. У них не было ни медицинской, ни какой-то иной помощи.
Александр Осауленко
директор ассоциации "Турпомощь"

Каждый в ответе за свое здоровье

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Многие страны, которые ориентированы на туризм, уже заявляют о том, что открывают свои границы с июня или июля. Но важно понимать, что их ВВП сильно зависит от этой сферы экономики, поэтому курортные страны не хотят терять туристов в летний сезон.

При этом ВОЗ уже заявила о вероятности наступления второй волны коронавируса. И даже если на пляжах и в городах будут соблюдаться меры безопасности, то никто не застрахован от заражения.

В другой стране человек оказывается абсолютно незащищенным. Практика последних трех месяцев нам показала, что, к сожалению, в данной ситуации человек полностью попадает в непредсказуемую стихию. При всем желании ему практически невозможно помочь.
Александр Осауленко
директор ассоциации "Турпомощь"

"Мы должны в первую очередь понимать, что в данной ситуации рискуем своей жизнью и здоровьем", – подчеркнул Осауленко. Заболеть можно не только в Испании, Франции, Турции, можно заболеть и в России. Но одно дело – оказаться в такой ситуации дома, а другое – где-то в пути. "И до дома, до тех людей, которые вам могут оказать помощь, вам будет далеко, вы не докричитесь", – отметил эксперт.

Мы в данном вопросе должны руководствоваться изречением "Мой дом – моя крепость". Внутри крепости есть все условия, при которых вероятность того, что в случае заболевания со мной ничего не случится, значительно больше, чем если я буду находиться в иных, недомашних условиях.
Александр Осауленко
директор ассоциации "Турпомощь"

В свою очередь, Дмитрий Горин сообщил об ответственности туроператоров перед организованными туристами. "Мы несем ответственность за безопасность туристов при оказании услуг, поэтому в текущей ситуации будем действовать, руководствуясь рекомендациями Ростуризма", – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что туроператоры уже содействуют россиянам в перебронировании туров на другие даты. В ближайшее время ожидается утверждение регламента от властей по подписанию допсоглашений о перебронировании. Туристическая отрасль сейчас будет заниматься поэтапным открытием внутрироссийских маршрутов (Краснодарского края, Крыма, Калининграда и многих других).

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