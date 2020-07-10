Названы бюджетные направления для поездок на поезде по России

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip представили направления для бюджетных поездок на поезде по России в июле, сообщает RT.

Как говорится в материале, в июле стоимость билета на поезд до Твери начинается от 350 рублей, до Смоленска – от 420 рублей, до Калуги – от 490 рублей, до Брянска – от 520 рублей.

Также можно съездить в популярные у туристов российские города. Так, в Санкт-Петербург можно найти билеты за 585 рублей, в Нижний Новгород – за 630 рублей, в Ярославль – за 650 рублей, в Кострому – за 800 рублей.

Из Санкт-Петербурга можно съездить в Москву, Тверь, Псков, Ярославль и Кострому.

Стоимость билета из Краснодара в Сочи начинается от 590 рублей. Из Екатеринбурга дешевле всего обойдется поездка в Челябинск, а из Казани за тысячу рублей можно доехать до Ижевска.

Большинство российских регионов открыты для внутреннего туризма после ослабления ограничений. Как рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова, на сегодняшний день 74 региона принимают туристов.

Ранее Догузова сообщила, что в стране отрасль может заработать в штатном режиме к весне 2021 года. По ее словам, в Ростуризме предложили участникам рынка продлить курортный сезон в текущем году.

В Оперативном штабе по предупреждению распространения коронавируса ранее отмечали, что возобновление полетов из России за рубеж будет зависеть от заболеваемости и коэффициента распространения в них коронавируса. Проходить оно будет в два этапа.

