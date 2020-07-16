Психолог объяснил, как провести отпуск максимально полезно и комфортно

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Психолог Андрей Зберовский рассказал Москве 24, как организовать свой отпуск, чтобы он прошел максимально комфортно. Первое, что рекомендует эксперт, это проводить отпуск с семьей.

"Желательно проводить отпуск с семьей, а не раздельно. Все-таки одиночный отдых оставляет осадок ревности в голове у партнера. Могут возникнуть вопросы: кто с кем был. В любом случае возникнет недопонимание", – считает Зберовский.

По его мнению, в России предпочитают проводить отпуск с детьми. По словам психолога, такой подход не совсем правильный. "Мировая практика показывает, что отдых без детей возможен и необходим, если есть согласованная позиция в рамках семьи по этому вопросу. И если есть с кем оставить детей", – подчеркнул специалист.





Андрей Зберовский психолог Идеальный отпуск длится две недели. Только за это время мозг в состоянии переключиться с ежедневной рутины. Современный отпуск на 5–7–10 дней не дает полноценного отдыха. Необходимый минимум – 10–12 дней. Если отдых все же короткий, то желательно проводить его в близких регионах или странах, чтобы не было колоссальной встряски для организма, например смены часового пояса.

Зберовский заявил, что отдых должен включать в себя разные формы деятельности. По словам психолога, помимо пляжного отдыха, обязательно нужно иметь набор экскурсий. "Не только пассивный, но и активный, где можно походить, полазить по горам, заняться дайвингом. Режимы отдыха должны быть разные", – советует специалист.

Эксперт рекомендует во время отпуска не перенапрягаться физически. Он уточнил, что многие люди, не занимаясь спортом дома, сразу идут в спортзалы при отелях. Это грубая ошибка.

"Наша характерная русская черта – уехать на дачу или в деревню на неделю и все семь дней копать, сажать и поливать. Люди, не имея большой физической нагрузки в городе, в итоге своей дачной активности совсем не отдохнут", – уверен Зберовский.





Андрей Зберовский психолог Самый лучший отдых – это отдых, который продуман заранее. Когда люди приезжают в отпуск и не знают, что им делать, это очень печальная история.

Ранее кандидат психологических наук, доцент Лариса Овчаренко рассказала, что в отпуск лучше отправляться с компанией. По ее мнению, на отдыхе вас должны сопровождать близкие по духу люди.

"Если есть возможность уехать, то надо уехать, но лучше это сделать в компании близких по духу людей – будь то семья или друзья. Отдых должен проходить в максимально комфортной обстановке. Потому что напряжений, эмоций было много за год, необходимо реализовать потребность в общении с близкими людьми", – считает психолог.