Россияне могут побить рекорд по объему съеденного мороженого

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Россияне могут побить рекорд последних десяти лет по уровню потребления мороженого. Об этом рассказали РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Россельхозбанка.
По данным банка, за последний год россияне съели 448 тысяч тонн мороженого, а это 3,1 килограмма на человека, что близко к рекорду десятилетия. В этом году компании могут увеличить объем производства на 3%, до 463 тысяч тонн, полагают эксперты. Причем основная часть продукции предназначена для удовлетворения внутреннего спроса.
Рост продаж продолжался, даже несмотря на пандемию. "Хотя значительная доля продаж мороженого приходится на уличные киоски, парки, кафе, общий объем потребления в прошлом году показал рост. <...> Кроме того, мороженое стали больше есть дома, заказывая доставку через интернет", – уточнил глава Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.
Параллельно ожидается снижение импорта на 20%, до 15 тысяч тонн. Дальнов считает, что это связано с нестабильным курсом рубля и введением с середины года обязательной электронной маркировки мороженого. Что касается экспорта, то за десять лет он увеличился больше чем в восемь раз. В прошлом году Россия продала за рубеж 26 тысяч тонн продукции. Основным покупателем оказался Казахстан, он импортировал больше 11 тысяч тонн российского мороженого.
В конце апреля стало известно, что доля доллара в российском экспорте упала ниже 50%. Уточнялось, что это связано со спецификой экономических отношений с Китаем, в которых 75% оборота осуществляется в евро.
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