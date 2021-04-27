Доля российского экспорта в долларах опустилась до минимума – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Доля долларовых активов в общем объеме российского экспорта упала ниже 50%. Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что такой показатель является исторически минимальным. По данным агентства, причиной ослабления роли доллара стала многолетняя работа российских властей, направленная на снижение зависимости России от американской валюты.
В Банке России, в свою очередь, отметили, что основной причиной падения доли доллара стала специфика торговых отношений России и КНР, в которых 75% оборота осуществляется в евро.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что санкционная политика США заставляет сомневаться в целесообразности дальнейшего использования доллара и западных платежных систем. Она отметила, что Россия вынуждена сокращать долю доллара в национальных и межгосударственных расчетах, так как экономическая политика США становится все менее предсказуемой.
До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что России необходимо двигаться в направлении перехода к национальным или альтернативным доллару валютам в расчетах с другими государствами. Он также отметил, что в стране уже идет работа над отказом от западных платежных систем.
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