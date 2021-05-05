Диетолог назвала вредные привычки, которые мешают похудеть

Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева рассказала, какие вредные привычки стоит искоренить, чтобы сбросить вес. Об этом сообщает телеканал "Звезда".

В первую очередь необходимо вести подвижный образ жизни, поскольку невысокая подвижность замедляет метаболизм и способствует накоплению жира, отметила специалист.

"Вторая вредная привычка – есть фрукты на ночь. Фрукты стоит есть в первой половине дня до 16 часов, так как они хоть и содержат натуральные растительные сахара, все-таки это глюкоза, фруктоза, сахароза, поэтому их есть вечером не рекомендуется. Возможно различное вздутие живота, метеоризм. Опять же – это способствует набору лишнего веса", – сказала специалист.

По ее словам, похудению мешает и поздний отход ко сну. Организм во время сна восстанавливается, а гормоны приходят в баланс. Спать необходимо не менее семи – восьми часов в сутки.

Также Писарева не рекомендует слишком быстро употреблять пищу.

"Когда мы едим слишком быстро, организм не успевает переваривать ту пищу, что поступила к нему, и не наступает насыщение. Есть вероятность, что мы съедим гораздо больше, чем нам действительно нужно", – отметила диетолог.

Кроме того, нельзя пропускать завтраки. По словам эксперта, по утрам необходимо прибегать хотя бы к легким перекусам, поскольку они запускают метаболизм и придают энергии.

Ранее диетолог рассказала, что в день необходимо выпивать порядка 2 литров чистой воды, а прием пищи лучше начинать с овощей.

