Как изменится режим работы госучреждений и дорожное движение с 12 по 14 июня

Россиян в первом месяце лета ожидают длинные выходные – с 12 по 14 июня. Три дня отдыха связаны с празднованием Дня России. Поэтому некоторые госучреждения будут работать по особому графику. Также в это время ожидаются некоторые ограничения на дорогах, связанные с проведением спортивных соревнований и ремонтом дорог. Рассказываем о главных изменениях в июньские праздники.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Работа госучреждений

Центры госуслуг и Главархив

Центры госуслуг "Мои документы" не будут принимать посетителей только 12 июня. Режим работы районных центров – с 08:00 до 20:00. Флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ будут открыты с 10:00 до 22:00. А отдел по вопросам миграции ОМВД РФ с 12 по 14 июня будет недоступен.

В привычном режиме продолжат работать выездные бригады вакцинации от коронавируса, которые расположены во флагманских офисах "Мои документы" и центре госуслуг района Ясенево.

Читальные залы Главархива в период с 12 по 14 июня работать не будут.

ЗАГСы и дворцы бракосочетания

День России у столичных ЗАГСов будет выходным. При этом 12 июня молодожены смогут заключить брак в торжественной обстановке во дворцах бракосочетания № 1, 3, 4 – на Бутырской улице, № 5 – в Измайловском кремле и в Шипиловском отделе ЗАГС.

Также впервые церемонии пройдут на выездных площадках – в особняке "Роял" и усадьбе Муравьевых-Апостолов. Рабочее время дворцов бракосочетания и Шипиловского отдела продлили до 20:00. 12 июня в каждом отделе ЗАГС пройдет около 40 торжественных церемоний.

13 и 14 июня дворцы бракосочетания № 1, 3 и 4 будут работать с 09:00 до 18:00. У остальных ЗАГСов и дворцов бракосочетания № 5, на ВДНХ и в "Коломенском" эти дни выходные. С 12 по 14 июня также не сможет принимать посетителей архивно-информационный отдел.

Центры соцобслуживания и трудоустройства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Территориальные центры социального обслуживания и их филиалы с 12 по 14 июня работать не будут. Но жители Москвы старшего возраста с COVID-19 и имеющие хронические заболевания смогут заказать доставку продуктов и лекарств в рамках проекта "Московское долголетие".

Отделы трудоустройства, флагманские центры и контакт-центр в выходные закроют. Информацию о работе и услугах центра занятости "Моя карьера" можно узнать по телефону +7 (495) 870-44-44.

Для того чтобы получить психологическую помощь, нужно позвонить с городского телефона по номеру 051 или +7 (495) 051 – с мобильного.



Столичные поликлиники и аптеки

12 и 13 июня взрослые поликлиники будут принимать пациентов с 09:00 до 16:00, 14 июня – с 09:00 до 18:00. Вызвать врача на дом в выходные дни можно с 08:00 до 20:00 (вызовы принимают до 19:30).

Травмпункты с 12 по 14 июня будут работать согласно графику поликлиники либо в круглосуточном режиме. Также в эти дни продолжат работать кабинеты ПЦР-диагностики. Пункты вакцинации против COVID-19 и кабинеты ИФА-диагностики примут посетителей с 08:00 до 20:00. Амбулаторные КТ-центры продолжат работать круглосуточно.

Детская медицинская помощь на дому будет оказываться с 12 по 14 июня с 09:00 до 18:00 (вызовы принимают до 17:30). 14 июня также можно привести ребенка в поликлинику – с 09:00 до 15:00. Травматологические отделения будут принимать пациентов с 08:00 до 22:00. Молочно-раздаточные пункты в праздничные выходные работают с 06:30 до 15:00.

С 09:00 до 15:00 будут принимать в женских консультациях. В эти дни они продолжат работать по одному отделению в каждом округе.

График работы дежурных аптечных пунктов и отдельных аптек можно узнать на сайте mos.ru.

Сервисные центры "Московский транспорт"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сервисные центры "Московский транспорт" на Старой Басманной и улице 1905 года не будут работать только 12 июня. В остальные дни они доступны для жителей столицы в обычном графике – с 08:00 до 20:00.

Кроме того, с 12 по 14 июня получить разрешение на возврат автомобиля со штрафстоянки можно будет в любое время по трем адресам: проезд Одоевского, владение 3, проезд Дубовой Рощи, владение 7А, проезд Энтузиастов, владение 3.

Платные парковки

Парковки 12 и 14 июня будут бесплатными на всех улицах Москвы. Не надо будет платить в том числе за места, где действует повышенный тариф – 380 рублей в час.

13 июня парковки будут работать по тарифу воскресенья. Площадки со шлагбаумами останутся платными все дни.

Почтовые отделения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Во всех отделениях "Почты России", за исключением круглосуточных, 12 июня будет выходным днем. Продолжат работать без перерывов столичные отделения на Мясницкой улице (дом 26), на Смоленской площади (дом 13/21) и на Уральской улице (дом 1).

В предпраздничный день, 11 июня, почтовые отделения закроются на час раньше обычного. 14 июня сотрудники почты будут принимать посетителей по графику субботы. Уточнить режим работы конкретного отделения можно на сайте "Почты России" или в мобильном приложении компании.

Режим работы банков

Отделения банка ВТБ 11 июня будут работать на час меньше, а с 12 по 14 июня можно будет посетить только дежурные офисы. По такому же графику принимают клиентов и специалисты Сбербанка. Офисы банка "Восточный" будут доступны 12 и 14 июня по субботнему расписанию, 13 июня – по воскресному.

Дорожные ограничения

Фото: Антон Великжанин Москва 24/Антон Великжанин

Ремонт дорог и строительство метро

До 28 августа останется недоступным участок дублера Алтуфьевского шоссе в сторону центра: от Нововладыкинского до Сигнального проезда. Пока перекрыт и отрезок Сигнального проезда – от дома 1, строения 1, до Алтуфьевского шоссе. Здесь продолжают проводить работы по реконструкции дублера.



Фото: transport.mos.ru

Также до конца августа этого года из-за строительства Большой кольцевой линии метро полностью закрыли участок улицы Удальцова – от Мичуринского проспекта до улицы Раменки.



Фото: transport.mos.ru

Гонка "Пять колец Москвы"

Для проведения этапов веломногодневки "Пять колец Москвы" на западе и юго-западе города, а также в ТиНАО перекроют некоторые участки дорог. Так, гонка "Кленовское кольцо" пройдет 12 июня. В связи с этим с 11:00 до 16:00 полностью перекроют дорогу через деревни Жохово, Починки, Мешково, Маврино, Чернецкое в Кленовском поселении.



Фото: transport.mos.ru

А 13 июня во время этапа "Воробьевское кольцо" не будет движения транспорта на нескольких улицах:



улице Косыгина (от Мосфильмовской улицы до Ленинского проспекта);

Университетскому проспекту (от Университетской площади до Мичуринского проспекта);

Мичуринскому проспекту (от улицы Косыгина до Университетского проспекта);

Университетской площади (от Университетского проспекта до улицы Косыгина).

Фото: transport.mos.ru

Кроме того, в ночь на 13 июня автомобилистам будут недоступны парковки на этих дорогах.

Также из-за перекрытия поменяются пути следования некоторых маршрутов общественного транспорта, в частности т7, № 266 и 111. Полностью отменят в эти временные промежутки движение автобусов С10.

